Hırsızların hedefinde zeytinyağları vardı!

Çevreyi kontrol ettikten sonra bir teneke zeytinyağının alıp götüren şahıs gayet rahat tavırlarla gerçekleştirdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Dulkadiroğlu Mahallesi'ndeki ekmek kulübesinin yanında bulunan zeytinyağı dolu tenekeyi yerinde olmadığı fark eden sahibi polise haber verdi. İhbar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.