Hırsızlık şüphelisi 10 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ta çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 10 şüpheli yakalandı
KAHRAMANMARAŞ 08.01.2021, 13:19
Kahramanmaraş'ta çeşitli hırsızlık suçlarından arama kararı bulunan 10 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çeşitli hırsızlık suçlarından arama kararı bulunan şahıslar hakkında çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli hırsızlık suçlarından arama kararı bulunan H.K (20), İ.Ç (26), K.G (39), B.A (23), F.Ç (27), G.Ö (20), E.A (35), V.M (41), M.S. (18) ve B.A. (30) polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelilerinin emniyetteki işlemelerinin sürdüğü öğrenildi.
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