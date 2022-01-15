Hırsızlık yapmak için otomobil kiraladı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Ceceli Mahallesi’nde bir GSM şirketine ait baz istasyonundan hırsızlık ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Asayiş ve JASAT ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan M.A’yı (26) kaçmaya çalışırken yakaladı. Çaldığı malzemeleri taşımak için kiralık otomobil kiraladığı tespit edilen M.A, gözaltına alındı