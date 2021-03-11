Hâkim ve savcılar kan bağışında bulundu

Elbistan Adliyesinde görev yapan hâkim, savcı ve adliye personelleri ile Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda görev yapan personeller, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı önderliğinde düzenlenen kampanya da Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Düzenlenen kampanyada, Kızılay’ın kan bağışı kampanyalarına iştirak ederek bugüne kadar 39 kez, Elbistan Devlet Hastanesi’nde de 34 kez olmak üzere toplam 73 kez kan bağışında bulunan Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli İnfaz ve Koruma Memuru Sefa Gök’e Türk Kızılay’ı tarafından plaket ve altın madalya verildi.

Programda konuşan Başsavcı Ormancı; “İnfaz Koruma Memuru Sefa Gök’ün bu duyarlılığından dolayı adalet camiamız ve insanlık adına yürekten teşekkür ediyorum. Sefa Bey hayatı boyunca 39 kez Kızılay’a 34 kez de hastanede olmak üzere toplam 73 kez kan bağışında bulunmuş. Kan bağışı gerçekten çok önemli bir davranış. Bugün burada yaptığımız kan bağışları birçok insanın hayatını kurtaracak, sağlığına kavuşmasına vesile olacak. Başta mesai arkadaşlarım olmak üzere kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza bu erdemli davranışları nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Ceza İnfaz Kurumumuzda meslekte 25. yılını doldurmuş personel için, Adalet Bakanlığımızın uygulaması olan 25. yıl plaketini geçtiğimiz günlerde cezaevinde çalışan personellerimize takdim etmiştik. Sefa beyde meslekte 25. yılını dolduran mesai arkadaşlarımızdan biri, tekrardan sizlerin huzurunda meslek hayatında başarılarının devamını diliyorum, Allah hepinizden razı olsun’’ dedi