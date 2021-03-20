Hobi olarak başladı şimdilerde vazgeçilmez tutkusu haline geldi

10 yıl önce evinde beslediği iki kuşla birlikte hayatı değişen 37 yaşındaki Şaban Kazıcı evinin altında bulunan dükkânı adeta kuş cennetine çevirdi.

Kazıcı her iş çıkışı ve sabah işe gitmeden önce mutlaka kuşlarıyla vakit geçiriyor ve sonrasında ise ailesine zaman ayırıyor.

Kazıcı kuşlarını kendi elleriyle yaptığı özel bir karışımla beslerken hayatının yarısından daha fazla zamanını kuşlarıyla geçiriyor.