Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne De KWAASTENIET'den Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ÖKSÜZ'e anlamlı ziyaret!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Türkiye’nin Yeşil Masalları İnisiyatifi programı gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin GÜNGÖR, Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne De KWAASTENIET ve beraberinde ki heyet ile birlikte, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim GÜMÜŞER ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit GÜMÜŞER’de katıldı.

Kipaş Tekstil’in üretimleri esnasında, çevrenin ve doğanın korunması adına aldığı önlemler ve sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında Kipaş Tekstil Sürdürülebilirlik Sorumlusu Halil İbrahim CÜLFÜK’te ilgi çeken bir sunum gerçekleştirdi.

Hollanda Büyükelçisi, Hollanda Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Sayın Helene REKKERS, Gaziantep Hollanda Fahri Konsolosu Sayın Bora TEZEL ve beraberinde ki ekip, Hollanda Büyükelçiliği ve Kipaş Holding arasında ki sürdürülebilirlik ve çevre konularında yaptıkları işbirliklerine istinaden, program sonrası Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi ÖKSÜZ’e evinde bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Kipaş Holding’in yatırımlarında ve faaliyetlerinde çevreye ve doğaya gösterdiği özen ve sürdürülebilirlik faaliyetleri ele alınırken, ziyaret sonrası karşılıklı hediyeler takdim edildi.

KİPAŞ HOLDİNG’İN BAŞARILARINI TÜM DÜNYA TAKİP EDİYOR

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi ÖKSÜZ;

“ Dünya artık yeşil üretime geçiyor. Ayrıca akıllı şehir planlamacılığıyla, karbon salınımını azaltıyor. Hollanda bu konuda öncü ülkelerden biri. Sayın büyükelçinin şehrimize gelerek Sayın Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin GÜNGÖR ile birlikte trafikte araç kullanımını azaltarak, hemşerilerimizi bisiklet kullanmaya ve yürümeye teşvik edecek bir projeye başlamaları hepimiz adına sevindirici. Kendileri, Kipaş Holding’in tüm faaliyetlerinde çevreye ve doğaya karşı olan hassasiyeti ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızın başarılarını duyduğundan bir ziyaret gerçekleştirdiler. Bu nazik ve anlamlı ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.