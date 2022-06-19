Hoytaş madencilik hizmete açıldı

Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesi Çakallı Mahallesinde yeni hizmete sunulan Hoytaş kırma taş ve kum eleme tesislerinde beton santrallerine, boru imalatı, parke ve briket tesisleri ile belediyelere en kaliteli kırma-eleme, agrega ve mıcır üretimi yapılıyor.

Açılışa özel Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı Balkar Belediye Belediye Başkanı Orhan Orhan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, sektörden davetli ve işçilerin katılımıyla bir yemek programı düzenleyen 100 hektarlık bir alan üzerine kurulu Hoytaş Madencilik Tem. San. ve Ltd. Şti saatte 500 ton kapasite ile çalışıyor.

Kahramanmaraş’ta kum ve kırma taşta bir marka olduklarını dile getiren Hoytaş Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yıldırım tesisin önceliğinin kalite ve güven olduğunu ifade etti.