HSK yaz kararnamesini yayımladı! Kahramanmaraş’ın yeni başsavcısı belli oldu
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesini yayımladı.
KAHRAMANMARAŞ 20.06.2022, 13:04
Kararname 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsarken, 33 ilin başsavcıları değişti.
Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesine karşı muhalefet şerhi yazan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir Kahramanmaraş’a, atandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesi ile Düzce Başsavcısı Sedat Çelik ise Kahramanmaraş'a başsavcı olarak atandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı da Yargıtay’a atandı.
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