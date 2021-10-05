Hububat yüklü tırın dorsesi yan yattı
Kahramanmaraş’ta hububat yüklü tırın dorsesi yan yatması sonucu trafik kazası meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ 05.10.2021, 15:27
Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmi öğrenilemeyen sürücü, yönetimindeki 19 DD 520 plakalı tırla seyir halinde iken bilinmeyen nedenle yoldan çıktı.
Yoldan çıkan tırın dorsesi yağmur kanalına düşmesi sonucu yan yattı. Yan yatan dorsenin içinde bulunan tonlarca hububat yola savruldu. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, yapılan temizlik çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kazada herhangi bir yaralanma olmaz iken, maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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