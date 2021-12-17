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Hukuk mücadelesini kazanan vatandaş cayma bedelinin iadesi için haciz işlemi başlattı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan Mehmet Şimşek adlı emekli vatandaş, internet aboneliği bulunan bir firmanın cayma bedeli adı altında yaptığı kesintiyi mahkeme yoluyla geri aldı.

KAHRAMANMARAŞ 17.12.2021, 15:27 17.12.2021, 17:16

Elbistan’da yaşayan Mehmet Şimşek (60) adlı vatandaş, internet müşterisi olduğu bir firmanın, cayma bedeli adı altında hesabından çektiği bin 240 liranın iade edilmesi için başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.
Şimşek, 2017 yılından beri müşterisi olduğu firmanın 2020 yılı içerisinde sözleşme süresinin dolduğunu belirten mesajlarının ardından, otomatik ödeme talimatı verdiği banka hesabından son faturayı da ödeyip aboneliğini başka bir firmaya taşıdı.
Bir süre sonra mobil bankacılıktan yaptığı kontrolde internet aboneliğini bıraktığı firmanın cayma bedeli adı altında hesabından bin 240 lira para çektiğini fark eden Şimşek, Tüketicinin Korunması Kanunu’nun (THKH) 52/4 maddesi ‘Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman fesih etme hakkına sahiptir’ ifadesi doğrultusunda paranın iade edilmesi için Dulkadiroğlu Tüketici Hakem Heyeti’ne müracaat etti.
Tüketici hakem heyetinin çekilen paranın iadesi yönünde aldığı karara rağmen firma iade yapmayınca, Şimşek Elbistan İcra Müdürlüğüne müracaat ederek haciz işlemi başlattı.
Firmanın müracaatı üzerine Kahramanmaraş 3.Asliye Hukuk Mahkemesi haciz işleminin durdurulması kararı aldı. 
Hukuk fakültesi olan oğlu Sönmez Şimşek’in de yardımlarıyla hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin nihai kararıyla hesabından çekilen parayı iade almaya hak kazandı. Mahkeme kararının ardından icra müdürlüğüne yeniden müracaat eden Şimşek firmanın mallarına haciz koydurdu.
Cayma bedeli adı altında kesilen paranın iadesi için yaptığı mücadeleyi bütün aboneler adına yaptığını ve Türkiye’ye örnek olmasını dileyen Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Söz konusu firmadan 2020 yılı içerisine kadar internet hizmeti aldım. O dönemde bana birkaç kez taahhüdünüz bitmiştir yenileyelim diye mesaj gönderildi. Ben de aboneliği yenilemeyip başka bir firmaya geçtiğim için hesabımdan benim hiçbir borcum olmadığı halde taahhüdümün bittiğini bildirmelerine rağmen haksız yere bin 240 lira almışlar. Sürecin zor olması dolayısıyla birçok kişi bu paraları firmalara yediriyor. Stajyer avukat olan oğlum Sönmez Şimşek baba bu haksız kazanç, bu parayı onlara yedirmeyelim dedi. Onun yönlendirmesiyle tüketici hakem heyetine müracaat ettim. Paranın iadesi yönünde karar çıktı. Firma ödemeye yanaşmayınca icra dairesine müracaat ettim. Başlatılan icra işlemi firmanın müracaatıyla Kahramanmaraş 3.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından durduruldu. Mahkeme sürecini takip ettim ve haklılığımı kanıtladım. Mahkeme heyeti paranın tarafıma iadesi yönünde karar verdi. Mahkeme kararıyla yeniden icra dairesine giderek icra işlemi başlattım. Parayı ödemedikleri için bu firmanın Türkiye genelindeki bütün taşınmazlarına haciz koydurdum. Bunların amacı hesabımdan aldıkları bu paranın ödenmemesi değildir. Benim gibi milyonlarca mağdur insanı emsal teşkil etmesinden korktukları için paramı ödemediler. Ben şimdi Türkiye geneline sesleniyorum, benim gibi mağdur olan insanlar haklarını yedirtmesinler. Türkiye de hak var hukuk var, mahkemeler var. Sonuçta haklılığım kanıtlandı, paramın iadesi için şu anda bütün mal varlıklarına haciz geldi. Ödemek zorundalar. Amacım para kazanmak değildi, ben bu parayı almak için üç katını harcadım. Maksat para değil, maksat haksızlığın giderilmesi, benim gibi mağdur olan milyonlarca insanın hakkını savunmaktır, tek amacım budur. Kamuoyuna bunu duyurmak istiyorum.”

#Kahramanmaraş #Elbistan #Aksu Haber #aksu tv haber
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