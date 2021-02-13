Hurda motosikletlere sihirli dokunuş! Eski motosikletleri a’da z’ye yeniliyor

Kahramanmaraş’ta 1960-70 model motosikletleri sanayide bulunan motosiklet tamir atölyesinde restore edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.



Motosiklet tamir atölyesini işleten Cafer Yücel, eski model motosikletleri revize ederek piyasaya sunuyor.





Cafer Yücel, klasik motosikletlere ilginin arttığını, insanların değerini anlamaya başladıklarını söyledi.



Yücel, hurdaya ayrılmış, motosiklet tamircileri arasında ‘öldü’ denilen motosikletleri Türkiye’nin dört bir yanından alarak kaportasından, lastiğine kadar tamir ettikten sonra satıyor. Ayrıca klasik motosiklet tutkunları da motosikletlerini tamir ettirmek için tamirhaneye getiriyor.