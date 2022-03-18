Hüsni Hat Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım, alt ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra vatandaşlara yönelik sosyal faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, yıl boyunca birbirinden renkli, eğlenceli ve faydalı sosyal etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, 19 Mart Cumartesi günü (yarın) ‘Hürmet’ adlı Hüsni Hat sergisini sanatseverlerle buluşturacak. Hattat Sevim Bayazıt Şirikçi’nin eserlerinin yer alacağı sergi, saat 14.30’da Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak. 26 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek olan sergiyi vatandaşlar ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

26 Mart Cumartesi Gününe Kadar Ziyarete Açık

Hürmet adlı Hüsni Hat sergisinin açılışı ile ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız için birbirinden eğlenceli ve faydalı sosyal faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 19 Mart Cumartesi günü Hürmet adlı Hüsni Hat sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek sergide Hattat Sevim Bayazıt Şirikçi’ye ait birbirinden değerli eserler sanatseverlerle buluşacak. 26 Mart Cumartesi gününe kadar ziyaret açık olacak sergimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.