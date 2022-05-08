Huzurevi sakinleri Anneler Günü’nde unutulmadı!

Anneler gününde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıların Anneler Günü’nü kutlayan Sevilay Coşkun, burada kalanlara karanfil verdi.



KSÜ güzel sanatlar fakültesi öğrencileri de huzurevinde mini konser verdi. Şarkılarla eğlenen huzur evi sakinleri, sahnede dans etti.



77 yaşına giren huzurevi sakinlerinden Anşa kolukırık’a doğum günü sürprizi yapıldı. Kolukırık, doğum günü pastasını arkadaşlarıyla birlikte kesti.



Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkunun eşi Sevilay Coşkun ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya’nın eşi Öznur Kaya burada annelere çeşitli hediyeler vererek program son buldu. Muhabir: Gökhan Çalı