İçerisinde 20 bin lira olan cüzdan buldu! Hiç tereddüt etmeden karakolu yolunu tuttu
Okuldan evine giderken içinde kimlik, ehliyet ve para bulunan cüzdanı bularak polise teslim eden öğrenci, hem vatandaşın, hem de okulun takdirini kazandı
KAHRAMANMARAŞ 18.10.2021, 17:01
Kahramanmaraş Anadolu lisesi öğrencisi Veli Can Yanmış, okul çıktıktan sonra yolda bulduğu içinde, para, kimlik kartı ve kredi kartlarının yer aldığı cüzdanı Dulkadiroğlu ilçe emniyetine teslim ederek karakoldaki herkesin takdirini kazandı.
Emniyet mensupları tarafından bilgilendirilerek cüzdanını teslim alan Hacı Ali Yılmaz, içerisinde 20.000 bin lira olan cüzdanı polise teslim eden yanmış’a teşekkür ziyaretine gitti
Cüzadanı bulan lisesi öğrencisi Veli Can Yanmış Aksu Haber’e yaotıgı açıklamada “haramda gözümüz yok bundan sonrada olmayacak” dedi.
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