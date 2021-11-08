İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğine dikkat çekmek için kampanya başlattı
İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla yeni bir kampanya başlattı
KAHRAMANMARAŞ 08.11.2021, 16:56 08.11.2021, 18:19
“Bi Hareketine Bakar Hayat” sloganıyla yürütülecek kampanya çerçevesinde kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması hedefleniyor.
Proje kapsamında Kahramanmaraş’ta il Jandarma komutanı Albay Mustafa Özdurhan'ın öncülüğü ile başlayan kemeri tak güvende ol hareketi uygulandı.
Kasım ayı boyunca sürecek kampanya vatandaşlar ve öğrenci velileri tarafından da memnuniyetle karşılandı.
Namaz Vakti 08 Kasım 2021
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|23
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|12
|21
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|21
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|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
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|12
|19
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|16
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|16
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|9
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|O
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|27
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|22
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|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
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|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
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|13
|6
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