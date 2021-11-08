İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğine dikkat çekmek için kampanya başlattı

“Bi Hareketine Bakar Hayat” sloganıyla yürütülecek kampanya çerçevesinde kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması hedefleniyor.

Proje kapsamında Kahramanmaraş’ta il Jandarma komutanı Albay Mustafa Özdurhan'ın öncülüğü ile başlayan kemeri tak güvende ol hareketi uygulandı.

Kasım ayı boyunca sürecek kampanya vatandaşlar ve öğrenci velileri tarafından da memnuniyetle karşılandı.