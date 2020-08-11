İçişleri Bakanlığından yeni genelge
İçişleri Bakanlığı, 32 ilin valiliklerine bölücü terör örgütü kış üslenmesi konulu genelge gönderdi. Terör örgütünün erzak temini için yüklü miktarda döviz bozdurabileceğine dikkat çekildi.
KAHRAMANMARAŞ 11.08.2020, 11:04 11.08.2020, 11:25
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Bakanlık, kış üslenmesi sürecine giren terör örgütünün, erzak temini için yurt içindeki mensupları ve uzantıları vasıtasıyla yüklü miktarda döviz bozdurabileceği uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Ordu, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van valiliklerine, "Bölücü Terör Örgütü Kış Üslenmesi" konulu genelge gönderdi.
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