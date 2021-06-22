İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç'ten bir dizi ziyaretler!

Bu kapsamda Güvenç Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları derneğini ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kentin iş dünyasına dair meselelerinin konuşulduğu ziyaret sonrası bir açıklama yapan KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TBMM İçşşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise iş dünyası adına güzel bir ziyaret olduğuna dikkat çekerek bu tür ziyaretlerin önemini vurguladı.