İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç'ten bir dizi ziyaretler!

Başkan Güvenç ilk olarak Dulkadiroğlu Sivricehüyük, mahalleisinde, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya ve Sulama Birliği başkanıyla beraber bölge muhtarları ile çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyip, değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç, çiftçilerin sorununa karşılık alan incelemesinde bulunarak heyetle bitlikte istişareler yaptı.

Ziyaretin kendilerine ufuk verdiğini söyleyen TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, buradaki sulama arazilerinin dışarıda kalan alanların, organize sanayiye kazandırılması konusunda muhtarlarımızda hem fikir dedi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya’da, “desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen vekilimiz Celalettin Güveç’e teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve KMTSO yönetimi ile birlikte Erkenez, Aksu ve Türkoğlu Organize Sanayi Bölgelerinin sorunları ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının devamında yeni kurulması planlanan organize sanayi bölgesinin, yer tahsisi üzerine çalışmalar ve planlamalar yapıldı.

Toplantı sonrası İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığında Dulkadiroğlu Aklıselim teşkilatı mensubu gençleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Güvenç, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığına seçilen Ekrem Karaoğlan ve yönetimini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Güvenç, son olarak dünya evine giren Ahmet Avcı ve Seda Gürsoy’un düğününe katılarak mutluluklar diledi.