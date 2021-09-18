İçmesuyu şebeke yenilemeleri devam ediyor!

KASKİ Ekinözü İlçesi Ambar Mahallesi’nde toplam uzunluğu 11.000 metre olan içme suyu şebeke yenileme çalışması yapacak.

Söz konusu projenin 5.000 metrelik bölümü tamamlanırken, geriye kalan kısmında ise çalışmalar hızla devam ederek bir ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.​