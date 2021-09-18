İçmesuyu şebeke yenilemeleri devam ediyor!
Suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş için kaliteli ve sağlıklı su temin etmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 18.09.2021, 12:09
KASKİ Ekinözü İlçesi Ambar Mahallesi’nde toplam uzunluğu 11.000 metre olan içme suyu şebeke yenileme çalışması yapacak.
Söz konusu projenin 5.000 metrelik bölümü tamamlanırken, geriye kalan kısmında ise çalışmalar hızla devam ederek bir ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
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