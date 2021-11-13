İddialara yanıt mahalle muhtarından geldi!
İyi Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel’in “Söz verdiniz. Beşen Mahallesine 18 aydır bir çivi bile çakılmadı” iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
KAHRAMANMARAŞ 13.11.2021, 12:45
Beşen Mahallesi Muhtarı Ali Nacar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ’nin içmesuyu yetersizliğine kısa sürede çözüm bulmak amacıyla bölgede sondaj açtığını, 15 kilometre içmesuyu hattı, depo ve İçmesuyu Arıtma Tesisi inşa ettiğini belirtti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman’da “Hiçbir şehit ve gazi ailesini kendi siyasetinize alet etmeyin” dedi.
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