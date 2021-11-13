İddialara yanıt mahalle muhtarından geldi!

Beşen Mahallesi Muhtarı Ali Nacar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ’nin içmesuyu yetersizliğine kısa sürede çözüm bulmak amacıyla bölgede sondaj açtığını, 15 kilometre içmesuyu hattı, depo ve İçmesuyu Arıtma Tesisi inşa ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman’da “Hiçbir şehit ve gazi ailesini kendi siyasetinize alet etmeyin” dedi.