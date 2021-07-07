İddiaların altı boş kaldı! Başkan Güngör İYİ Parti’ye hodri meydan dedi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel’in sosyal medya üzerinden şehir şebekesi ve suyu hakkındaki iddialarına sert cevap verdi. İddialarını herhangi resmi bir bilgi ya da belgeye dayandırmayan Çabukel’i, iftiralarına son vermeye davet eden Başkan Güngör, “El çabukluğu marifet (!) ile yapmaya çalıştığınız ‘iyi’liği ben de görüyorum, bütün Kahramanmaraş kamuoyu da” dedi. Çabukel’i iddialarını ispatlamaya çağıran Başkan Güngör resmi kurumları adres göstererek meydan okudu: “Halep oradaysa arşın burada demiş atalar. İl Sağlık Müdürlüğü orada. Zahmet edip sorun bakalım aciller dolup taşıyor mu? Yahut bağımsız laboratuarlar geceli gündüzlü çalışıyor. Yaptırın testinizi de görelim nerede nasıl karışıyormuş kanalizasyon suya?”

“BİZ YATIRIM ÜRETİRİZ SİZ İFTİRA”

İddialarını ispatlayamayan Çabukel’i şehre zararınız dokunuyor diye uyaran Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, “El çabukluğu ile iş tutmayı siyaset üretmek zannederseniz şehre faydanız değil, zararınız dokunur Sayın Çabukel! Şehrimizin İller Bankası ve Avrupa Birliği fonlarından altyapı, su ve kanalizasyon yatırımları için tam 1 milyar TL'lik hibe ve finans desteği aldığı bir günde suyu bulandırmanızın takdirini değerli Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin vicdanına bırakıyorum” dedi. Çabukel’in temsil ettiği partinin bir süredir gündemi meşgul eden skandallarına işaret eden Başkan Güngör, “Genel Başkan Yardımcınızın gazeteci dövdürttüğü, ‘İş başına gelirsem bütün resmi uçakları satacağım’ diyen Genel Başkanınızın bindiği özel jetlerin haber olduğu şu gündemde günü kurtarma (!) çabanızı üzülerek ve ibretle izliyorum. Kahramanmaraş’a yapacağınız en büyük iyilik susmak ve bizim bu güzel şehre yaptığımız hizmetleri izlemek olacaktır!” ifadelerini kullandı.