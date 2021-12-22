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İdlib şehidinin ismi Kahramanmaraş'ta konferans salonunda yaşatılacak

Kahramanmaraş'ta, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak adına yaptırılan konferans salonu törenle açıldı.

KAHRAMANMARAŞ 22.12.2021, 15:43 22.12.2021, 17:48

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşinde şehit olan Fatih Saylak'ın adı, eşi Kübra Saylak tarafından Dulkadiroğlu Anadolu Lisesinde yaptırılan konferans salonunda yaşatılacak.

Kaymakam Kadir Okatan, açılış töreninde, şehit Saylak adına oluşturulan salonun hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehitlerin seçilmiş insanlar olduğunu belirten Okatan, "Dinlediğim hikayeler, anlatılanlar, hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Tesadüf denen bir şey yoktur. Şehitlik gibi bir mertebeye ulaşmak da tesadüfi olmasa gerek. Bu anlamda bununla teselli buluyoruz. Acılarımızı kenetlenerek ancak bu şekilde hafifletebiliriz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da vatanı uğruna gözünü bile kırpmadan canını feda edebilecek bir milletin mensubu olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Şehidin kız kardeşi Elife Saylak, gururu ve hüznü aynı anda yaşadığını, duygularını tarif etmekte zorlandığını belirtti.

Ağabeyinin şehit olmayı çok arzu ettiğini ve dileğinin yerine geldiğini anlatan Saylak, şunları kaydetti:
"Son görevine giderken, başta annem olmak üzere ailecek karşı çıkıp gitmesini istememiş, görevinin tehlikeli olduğunu dile getirmiştik. Ağabeyim bize 'Allah bana şehitliği nasip ederse vatanımı korurken şehit düşer sizi de kendimi de kurtarırım.' demişti. Askerliğin, vatanını sevmenin parayla değil yürekle yapılacağını göstermişti bizlere. Hedefine de ulaştı. Bir ağabey olarak bana sarılması, öpmesi, bana bir bebek gibi davranması ona özlemimin günden güne artmasına sebep oluyor. Ancak ona söz veriyorum ki ona yakışır bir kardeş olabilmek için tıpkı ondan öğrendiğim gibi güçlü olacağım. Rabb'im şehadetini kabul eylesin. Gerekirse ağabeyimin sancağını tuttuğu sipere ben de gideceğim. Çünkü şehitler tepesi boş değil ve asla boş kalmayacaktır."

Konuşmaların ardından şehidin 75 yaşındaki dedesi İbrahim Çayır, yazdığı "Anan sana doyamadan bir kuş gibi uçtun oğlum." ağıdını okudu.

Duygusal anların yaşandığı programda sunuculuk yapan, okulun müdür yardımcısı, şehit Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ağabeyi Sinan Akdal, kürsüdeki görevini gözyaşları arasında tamamladı. Akdal'ı, Kaymakam Okatan sarılarak teselli etti.

Törene, şehidin eşi Kübra, babası Ömer, annesi Nigar Akdal ile Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile ilgililer katıldı.

#Kahramanmaraş #Aksu Haber #aksu tv haber #şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak
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