İdlib’de sivillere briket ev

Kahramanmaraş’ın "İdlib'de 46 Sıcak Yuva" kampanyasında yapılan 140 briket eve Kahramanmaraş Mahallesi tabelası asıldı.





İl Müftüsü Celal Sürgeç ’inde katıldığı programda çok sayıda aileye yardım yapıldı.



Kahramanmaraş İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş Şubesi Halka gıda kolisi ve nakdi yardımda da bulundu.

