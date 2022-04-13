İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan tel kadayıfa rağbet arttı

Bir çok üründe fiyatların artmasıyla vatandaşlar tatlılarını da evlerinde kendi elleriyle hazırlamaya başladı.

Bu kapsamda çiğ kadayıfa olan ilgi artsa da bir önceki yıla göre beklenen yoğunlukta değil.

Çiğ kadayıf satıcısı galip hoylu yaptığı açıklama da vatandaşlar son zamanlarda kadayıflarını evlerinde yapmaya başladıklarını söyledi.