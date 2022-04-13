İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan tel kadayıfa rağbet arttı
Kadayıf imalatçıları ramazan ayı nedeniyle üretimlerini artırdı. Vatandaşlarda kendi kadayıfını yapmaya başladı.
KAHRAMANMARAŞ 13.04.2022, 15:31 13.04.2022, 18:13
Bir çok üründe fiyatların artmasıyla vatandaşlar tatlılarını da evlerinde kendi elleriyle hazırlamaya başladı.
Bu kapsamda çiğ kadayıfa olan ilgi artsa da bir önceki yıla göre beklenen yoğunlukta değil.
Çiğ kadayıf satıcısı galip hoylu yaptığı açıklama da vatandaşlar son zamanlarda kadayıflarını evlerinde yapmaya başladıklarını söyledi.
Namaz Vakti 13 Nisan 2022
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