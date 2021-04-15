İftar vakti Ekinözü’nden canlı yayınlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenecek "İftar Vakti" programları devam ediyor. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar'ın yaptığı programın konuğu Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ve Ekinözü ilçe müftüsü Kazım Ural oldu. Ekinözü Meydanı’nda gerçekleştirilen program Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Kur'an tilaveti ile başlayan programda geleneksel Hacivat - Karagöz gölge oyunu izleyici ile buluşturuldu. Programda Ramazan ayının ehemmiyeti, namaz ve orucun insanlara kattıkları ve Ekinözü ilçesine gerçekleştirilen yatırımlar gibi pek çok konuya değinildi.

Büyükşehir’le Turizm Yükselecek

Düzenlenen programlar için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, "Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan ayının tüm İslam âlemine kardeşlik barış ve huzur getirmesini yüce Rabbim’den niyaz ediyorum. Turizm yönüyle ön plana çıkan Ekinözü'nde aşağı içmelerde atıl halde bulunan otel yıkılarak yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde yeni modern bir otel inşa ediyoruz. Gelen misafirlerimizin daha güzel ve hijyenik bir ortamda konaklamaları için burada çalışmalarımız devam ediyor. Yaz döneminin gelmesiyle birlikte nüfusu yaklaşık 3 katına çıkan Ekinözü'nün böyle bir projeye ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'ün öncülüğünde bu projemizi başlattık. Yine orta içmelerde Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 18 yataklı olarak planlanan turizm sağlık merkezinin kaba inşaatını tamamladık. Allah nasip ederse önümüzdeki sezon hizmete açmayı planlıyoruz. İnşallah ilçemize yaptığımız yatırımları geliştirerek turizm potansiyelimizi artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ramazan Ayı Bir Senemizi Şekillendirir

Düzenlenen programda konuşan Ekinözü İlçe Müftüsü Kazım Ural, "İslam âlemi olarak Ramazan-ı Şerif'i hayatımızın çok önemli bir noktasına koyuyoruz. Çünkü Ramazan bizim için sıradan bir vakit değil. Günde 5 defa rabbimizin karşısında el pençe divan durup rabbimizle yeniden bir ahitleşme yaptığımızda hayatımızın bir gününü o namaz sayesinde şekillendiriyoruz. Ramazan'da aynı bu şekilde 11 ay sonra geldiğinde bizim bir senemize hayat verecek şekli ortaya koyuyor. Günlük hayatımızın kaidesinin üzerimize çöktüğü o toz ve dumanların ruhumuzdan yavaşça aynı demirin üzerindeki pasın ateşte eriyip yok olması gibi Ramazan'da bizim yıl boyunca kalbimizin ruhumuzun fikri hayatımızın üzerini belli belirsiz kaplayan tozun tertemiz hale geldiği aydır. Bizler Ramazan ayını sabahtan akşama kadar yatma veya kilo verme ayı olarak algılıyoruz ancak Ramazan Kur'an ve ibadet ayıdır" dedi.