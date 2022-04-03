'İftar Vakti' programının ilk konuğu Başkan Güngör oldu!

Bu anlamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca Aksu TV ekranlarında düzenlenecek olan İftar Vakti programının ilk konuğu Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Hattat Arif Yüce oldu.

Programda Başkan Güngör, büyükşehir belediyesinin yaptığı ve yapılacak olan projelerinden bahsetti.