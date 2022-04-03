'İftar Vakti' programının ilk konuğu Başkan Güngör oldu!
11 Ayın Sultanı ‘Ramazan’ ayında birbirinden özel programlar Aksu TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
KAHRAMANMARAŞ 03.04.2022, 09:13 03.04.2022, 14:46
Bu anlamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca Aksu TV ekranlarında düzenlenecek olan İftar Vakti programının ilk konuğu Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Hattat Arif Yüce oldu.
Programda Başkan Güngör, büyükşehir belediyesinin yaptığı ve yapılacak olan projelerinden bahsetti.
Namaz Vakti 03 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|31
|56
|3. Konyaspor
|30
|55
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Sivasspor
|31
|41
|12. Galatasaray
|31
|41
|13. Gaziantep FK
|31
|41
|14. Kasımpaşa
|31
|39
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. İstanbulspor
|28
|48
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|28
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Kocaelispor
|28
|34
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|28
|31
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|30
|51
|7. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|8. West Ham United
|30
|48
|9. Leicester City
|28
|37
|10. Aston Villa
|30
|36
|11. Southampton
|30
|36
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|29
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Barcelona
|28
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|29
|32
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22