İftar ve Sahur arası nasıl beslenmeli? “Tatlı yerine Maraş dondurması”

İftardan sonra birer saat arayla iki ara öğün öneren demirciler, Bu öğünlerde özellikle yaz meyveleri tüketimi ve tatlı olarak ta Maraş dondurması ön sırada yer alıyor.

Diyetisyen Halime Demirciler, iftar sonrasında Maraş yöresine ait Sucuk, Samsa’nın ve Şireli yiyeceklerin abartıya kaçmadan tüketilmenin altının çizdi.



Diyetisyen Halime Demirciler, sözlerine şöyle devam etti;



“Genellikle sıvı alımını desteklemek amaçlı şekersiz kompostolar bizim için çok kıymetli olacaktır. Aralıklı beslenmek çok çok önemli bir maden suyu yine mutlaka tüketilmeli bir Yeşil çay en azından metabolizmamızı hızlandırmak yemeğin ağırlığını almak açısından mutlaka çok çok kıymetli. Tatlı yerine meyve ye yüklenmek bizim için biraz daha mantıklı bir şey olacaktır. Ama tabii ki meyvenin de şekerini unutmamalıyız. O da bizim için kana çabuk karışan çabucak yağa dönüşen çekerler arasında sağlıklı tabii ki vitamini önemsiyoruz. Sıvı alımı açısından maden suyunu ve yeşil çayını destekleriz. Şöyle çay - kahve tüketimi konusunda kafeine çok çok bağımlılığı olan insanlar Tabii ki de kullanabilir ama uyku dengesizliği de ertesi güne baş ağrısı olarak yansıyacağı için yine alımı kısıtlandırılabilir. Artı kahvenin idrar söktürücü özelliğinden ötürü fazla tükettiğimiz zaman bu defa gerekli suyu da atabiliriz. Bazı kişilerde çaya yükleniyor. Çay vücutta evet suyumuzu tutabilir ama bu defa su içmemizi de engelleyebilir. Yani her şeyin öncesinde su, suyu yeterli alabiliyorsak devamında sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Tatlı yerine Tabii ki de dondurmamız çok çok kıymetli sütlü tatlıları tercih etmek şerbetliden uzak kalmak kızartılmış ve kavrulmuş işte Yine Maraş'ta biliyorsunuz sucuktur samsaymış hep şire işleri tüketiliyor. Akşam iftar sonrası yani tabii ki de bir şerbetli tatlı ya göre çok çok kıymetli ama hepsinin miktarını aşmadan hiçbir şekilde abartmadan tüketmeliyiz.” Muhabir: Gökhan Çalı