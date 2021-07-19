İHH'dan Kurban'da yardım eli!
"Kurbanla Hatırla" sloganıyla kurban çalışmalarını sürdüren İHH Kahramanmaraş Şubesi, şu günlerde idrak edeceğimiz kurban bayramı nedeniyle ihtiyaç sahibi 20 aileye canlı hayvan yardımında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 19.07.2021, 16:10 19.07.2021, 16:18
Kadın ve gençlik kollarının da destek verdiği programda yetim çocuklara da, çeşitli hediyeler ve bayram harçlığı verildi.
İHH, yurt içindeki Kurban çalışmalarının yanı sıra 65 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.
İHH Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül “Çeyrek asrı aşan bir süredir Kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH’nın bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli yurt içinde ve yurt dışında 1.200 TL. olarak belirlendi” dedi.
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