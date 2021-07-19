İHH'dan Kurban'da yardım eli!

Kadın ve gençlik kollarının da destek verdiği programda yetim çocuklara da, çeşitli hediyeler ve bayram harçlığı verildi.

İHH, yurt içindeki Kurban çalışmalarının yanı sıra 65 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

İHH Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül “Çeyrek asrı aşan bir süredir Kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH’nın bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli yurt içinde ve yurt dışında 1.200 TL. olarak belirlendi” dedi.