İHH'dan Ramazan'da yardım eli!
İHH İnsani Yardım Vakfı her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da ihtiyaç sahibi ailelere ve binlerce yetime yardım eli uzatıyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.04.2022, 15:57 10.04.2022, 17:42
İHH Yardım Vakfı’nın “Ramazan’ı yaşat” sloganıyla başlattığı kampanyayla, Kahramanmaraş merkez ve ilçelerde 2000’e yakın yetim ve yoksul aileye Ramazan kumanyası, küçük iftariyelik paketler, et payı, alışveriş kartı dağıtmayı hedefliyor.
Kahramanmaraş İHH Şube Başkanı Yusuf Bülbül yardım faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek destek veren bağışçılara teşekkür etti.
Namaz Vakti 10 Nisan 2022
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