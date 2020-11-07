İHH gönüllere dokunmaya devam ediyor! Çocuklar 'oyuncak bayramı' ile sevinecek
İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl yine on binlerce yetimin hayatını değiştirmek için projeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda 7 Kasım, İHH tarafından “Oyuncak Bayramı” olarak ilan edildi.
KAHRAMANMARAŞ 07.11.2020, 13:47 07.11.2020, 17:21
Bu manada Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği tarafından il genelinde belirlenen çocuklara oyuncaklar verildi.
Kahramanmaraş genç İHH İnsani Yardım Derneği başkanı Harun Reşit Paksoy, oyuncak bayramı kapsamında ülkemizde tüm şubelerinde eş zamanlı belirlenen çocuklara oyuncak hediye ettiklerini söyledi.
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