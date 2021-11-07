İHH gönüllere dokunmaya devam ediyor
Kahramanmaraş Gençlik merkezinde düzenlenen Oyuncak Bayramı etkinliğinde, İnsani Yardım Vakfı yetim çocuklarla bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 07.11.2021, 16:17 07.11.2021, 16:41
Yetimlerin yüzünü güldürmek için ilan edilen 7 Kasım Oyuncak Bayramı Günü kapsamında İnsani Yardım Vakfı üyeleri yetim çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.
Düzenlenen etkinlikte bir dizi oyun ve yarışma yapıldı. Yarışmanın sonunda çocuklara hediyeler verildi.
Etkinlikte yapılan müzik dinletisinde vakıf üyeleri ve çocuklar şarkılar söyledi.
Genç İHH Başkanı Harun Reşit Paksoy ve Genç İHH Kadın Birimi Başkanı Seher Bozbayır etkinlik sonrasında düşüncelerini Aksu Habere anlattı.
Etkinlik Yemek ikramıyla son buldu.
Namaz Vakti 07 Kasım 2021
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|O
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|11. Gençlerbirliği
|11
|14
|12. Boluspor
|11
|13
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
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|10
|6
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|O
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|10
|20
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|11
|17
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|11
|17
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|10
|17
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|11
|16
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|11
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|10
|15
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|10
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|10
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|11
|14
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|11
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|10
|10
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|11
|8
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|11
|5
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|11
|5
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|P
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|12
|25
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|11
|24
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|22
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|21
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|20
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|19
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|12
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|12
|13
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|11
|12
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|13
|12
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|13
|12
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|12
|11
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|12
|10
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|12
|6
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