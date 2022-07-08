İHH İnsani Yardım Vakfı, bu Kurban Bayramı’nda da faaliyetlerine devam ediyor
Bugüne kadar milyonlarca yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık hediye eden İHH İnsani Yardım Vakfı, bu Kurban Bayramı’nda da faaliyetlerine devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.07.2022, 14:51 08.07.2022, 15:52
Bu anlamda Kahramanmaraş İHH ekipleri bağışçıların emanet ettiği kurbanlıkları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.
Ekipler Kurbanlıkların yanında durumu olmayan ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafetlerde verdi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İhh Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül, “desteklerini esirgemeyen bağışçılarımıza teşekkür ederim” dedi.
Namaz Vakti 08 Temmuz 2022
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