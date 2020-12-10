İHH Kahramanmaraş Şubesi 3 TIR yardım gönderdi!

Suriye’de uzun yıllardır devam eden savaş sebebiyle yüz binlerce insan yardıma muhtaç halde hayatına devam ediyor. Kışın gelmesiyle kamplarda yaşam daha zor hale geldi. Koronavirüsün bütün dünyada arttığı bu zor günlerde, Suriye’de kış mevsimi artık daha tehlikeli.

İHH insani Yardım Vakfı, 10 Aralık dünya İnsan Hakları gününde Türkiye'nin 81 ilinden Suriye'ye yardım tırları gönderdi.

Bu kapsamda İHH Kahramanmaraş Şubesi tarafından da 3 tır yardım tırı yola çıktı.

Çadırların ısınması, çocukların kışlık kıyafetleriyle oyunlar oynaması için harekete geçtiklerini belirten İHH Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül Suriye’de bugüne kadar milyonlarca kişiye yardım ulaştırdık, şimdi de “Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık” diyerek zor şartlarda kışı geçirmek zorunda kalan Suriyeliler için bir yardım kampanyası başlattık, bağışçılarımızdan destek bekliyoruz.” dedi.