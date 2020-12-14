İHH Kahramanmaraş'ta yetim çocukları ve annelerini unutmadı
Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı.
KAHRAMANMARAŞ 14.12.2020, 12:32
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kahramanmaraş Şubesi kent genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, gıda yardımında bulundu.
İçinde çay, şeker, pirinç, mercimek, salça bulunan gıda paketlerinin İHH gönüllüleri tarafından dağıtıldığını kaydeden İHH Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Şanlıdağ uluslararası yardım kuruluşu olan İHH'nın kentteki yetim ailelere yardım ulaştırdıklarını söyledi.
Yardım paketlerini gönüllülerden alan aileler ise, İHH yönetimine teşekkür ettiler.
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