İHH Kahramanmaraş Yardım Vakfı’nın, yetim ve ailelerine yardımları devam ediyor
‘Yetim gülerse dünya güler’ sloganıyla yola çıkan İHH, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 18.01.2021, 15:14 18.01.2021, 18:06
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İHH Kahramanmaraş Şube Başkanı Av. Yusuf Bülbül, ‘İlimizde bulunan 500’den fazla yetim çocuğumuza desteklerimiz devam ediyor ’dedi.
Konuşmasının devamında bülbül, İHH Kahramanmaraş Şubesi’nin 2020 yılındaki faaliyetlerini anlattı.
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