İHH’dan Afganistan’a insanı yardım sevkiyatı

Yardım faaliyetlerinin ilerleyen günlerde devam edeceğini ifade eden Başkan Bülbül, “40 yıldan fazla bir süredir aralıksız savaş veren Afganistan’da en ağır bedeli Afgan halkı ödüyor,: İnsanlar; evsiz, yurtsuz, memleketsiz, işsiz, çocuklar yetim ve öksüz kaldılar. Savaş nedeniyle hastaneler, okullar, medreseler, marketler, üniversiteler ve camiler kullanılamaz hale geldi. Bir baba 6 evladıyla ufacık bir odada yaşıyor. İHH olarak Afganistan'da yaşanan bu insanlık dramına kayıtsız kalmayarak, 10 ton gıda, 5 ton kumaş ile giyim ve mutfak eşyası ve kırtasiye gibi çeşitli malzemelerden oluşan yardım tırımızı hazırladık, tırımızı İHH Lojistik deposuna gönderiyoruz, buradan da AFAD koordinesinde sefere çıkacak ilk İyilik Treniyle yardımlarımız Afganistan'a ulaşacak inşallah, tüm bağışçılarımızdan ve destek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.