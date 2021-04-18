İHH'dan Ramazan'da yardım eli!
İHH İnsani Yardım Vakfı her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da ihtiyaç sahibi ailelere ve binlerce yetime yardım eli uzatıyor.
KAHRAMANMARAŞ 18.04.2021, 15:24 18.04.2021, 15:37
İHH Yardım Vakfı’nın “Ramazan’da Umut Var” sloganıyla başlattığı kampanyayla, Kahramanmaraş merkez ve ilçelerde 2000’e yakın yetim ve yoksul aileye Ramazan kumanyası, küçük iftariyelik paketler, et payı, alışveriş kartı dağıtmayı hedefliyor.
Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği yönetim kurulu üyesi Süleyman Erayman, yardım faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek destek veren bağışçılara teşekkür etti.
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