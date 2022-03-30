İhracat Satış Kampı katılımcılarına sertifikalarını Balcıoğlu verdi!
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), ihracatın geliştirilmesine destek olmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.03.2022, 11:43 30.03.2022, 11:52
Bu anlamda Kahramanmaraş’ın ihracatını geliştirmek, şirketlerde çalışanların bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, gereksinim duyulan nitelikli iş gücünün yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen “İhracat Satış Kampı Danışmanlık Programı” tamamlandı.
Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu verdi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “içeride ki satışımızın dışında biz dünya ile entegre olmalıyız, bu gibi programların önemi çok büyük” dedi.
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