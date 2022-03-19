İhtiyaç sahibi 2 bin aileye ulaştırıldı!

Büyükşehir Belediyesi, şiddetli kar ve fırtına sonrası park, bahçe, refüj gibi yeşil alanlarda yıkılan ve budaması yapılan ağaçların değerlendirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, yoğun kar ve fırtına sonrası yeşil alanlarda yıkılan ağaçlar toplanarak atölyede, sobada kullanılacak hale getirildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teslim edilen 200 ton odun, ekiplerce yapılan saha çalışmasıyla belirlenen yaklaşık 2 bin aileye evlerinde teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, , sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdikleri çalışmalarla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.