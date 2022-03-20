‘İhtiyar Kedi Garfi’ Hem Eğlendirdi Hem Öğretti

Bu kapsamda, ‘İhtiyar Kedi Garfi’ adlı çocuk tiyatrosu Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde miniklerle buluştu.

‘İhtiyar Kedi Garfi’ adlı çocuk tiyatrosu; yaşlılara saygı ve hürmet, hayvan hakları gibi pek çok değerimizi sahne dili ile miniklere anlatıldı.

Ailelerin yoğun katılım gösterdiği tiyatroda çocuklar hem eğlendi hem de birçok bilgi öğrendi.