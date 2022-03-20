‘İhtiyar Kedi Garfi’ Hem Eğlendirdi Hem Öğretti
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında tiyatro gösterilerinden konsere, konferanstan söyleşiye kadar birbirinden renkli etkinlikler sanatseverlerle buluşturuluyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.03.2022, 09:55 20.03.2022, 18:48
Bu kapsamda, ‘İhtiyar Kedi Garfi’ adlı çocuk tiyatrosu Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde miniklerle buluştu.
‘İhtiyar Kedi Garfi’ adlı çocuk tiyatrosu; yaşlılara saygı ve hürmet, hayvan hakları gibi pek çok değerimizi sahne dili ile miniklere anlatıldı.
Ailelerin yoğun katılım gösterdiği tiyatroda çocuklar hem eğlendi hem de birçok bilgi öğrendi.
Namaz Vakti 20 Mart 2022
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|28
|37
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|27
|35
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|27
|35
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|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|26
|33
|15. Kocaelispor
|26
|32
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|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
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|27
|28
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|11
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|O
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|29
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|29
|69
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|59
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|28
|54
|5. M. United
|29
|50
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|29
|48
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|28
|48
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|30
|46
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|27
|36
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|29
|35
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|34
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|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Atletico Madrid
|29
|54
|4. Barcelona
|27
|51
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|28
|47
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|29
|46
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|29
|41
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|29
|40
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|29
|36
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|29
|36
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|28
|32
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|29
|32
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|29
|29
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|29
|28
|17. Mallorca
|29
|26
|18. Cadiz
|29
|25
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|29
|22
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|29
|19