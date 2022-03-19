‘İhtiyar Kedi Garfi’ Hem Eğlendirecek Hem Öğretecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında tiyatro gösterilerinden konsere, konferanstan söyleşiye kadar birbirinden renkli etkinlikler sanatseverlerle buluşturuluyor. Bu kapsamda, 20 Mart Pazar günü (yarın) ‘İhtiyar Kedi Garfi’ adlı çocuk tiyatrosu miniklerle buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans şeklinde sahnelenecek. Yaşlılara saygı ve hürmet, hayvan hakları gibi pek çok değerimizi sahne dili ile miniklere anlatacak olan oyunun ücretsiz biletleri NFK’dan ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

Tüm Çocuklar Davet Edildi

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarımız hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, 20 Mart Pazar günü (yarın) ‘İhtiyar Kedi Garfi’ adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Bir yandan eğlendirirken bir yandan da öğretecek olan tiyatro etkinliğimize başta minikler olmak üzere tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.