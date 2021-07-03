İK Yönetim Bilgi Sistemi ödül aldı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen “İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi” yerel yönetimler arasında iyi uygulama örneği seçildi. Sistem, ilk kez görücüye çıktığı Yerel Yönetim Reformu (LAR III) zirvesinin ardından yapılan kapanış toplantısında ödül aldı. Düzenlenen kapanış toplantısı ve ödül töreninin ardından açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Yıldız, “Liyakati esas alan bir yerel yönetim anlayışı, vatandaşlarımızın aldığı hizmetin kalitesini de izafi ölçüde artıracaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün yönetim vizyonu, ölçülebilir, analiz edilebilir akıllı sistemlerle birleştiğinde; başta şehrimizde olmak üzere belediyecilik faaliyetlerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Azami Kamusal Fayda Hedefleniyor

Performans değerlendirmelerinde önemli yeteneklere sahip program Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek pilot uygulamanın ardından diğer belediyeler tarafından da kullanılmak üzere uyarlanabilecek. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı koordinesinde geliştirilen yeni yazılımçağdaş insan kaynakları yaklaşımlarıyla eğitimden, deneyime kadar pek çok noktada performans değerlendirebiliyor.