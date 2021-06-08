İki dev projede müjdeler peşpeşe geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yetkilileriyle devam eden kentsel dönüşüm alanlarında saha ziyareti gerçekleştirdi. Tekke (Yusuflar) Kentsel Dönüşüm bölgesini yerinde incelenmesiyle başlayan program, Valilik Meydan Proje alanı ziyaretiyle devam etti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Gedaş Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı ve kurum temsilcilerinin yer aldığı ziyarette proje süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Toplu Konut İdaremizden çok kıymetli misafirlerimiz geldi. Birlikte Tekke bölgemizde başlayan kentsel dönüşüm süreciyle alakalı incelemelerde bulunduk” diye konuştu.

İlk Konutlar Hazır

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör program sonrası yaptığı açıklamada, “Dönüşüm hem kamulaştırma hem de konut inşası noktasında faal olarak devam ediyor. Toplamda 3 bin bağımsız bölümden oluşan projede bin konutluk ilk etap sürecinde Saçaklızade ve Kurtlar mahallelerimizde ciddi bir aşama kaydettik. Bakanlığımızın da destekleriyle 100 konutluk kentsel dönüşüm projemizi tamamladık. Tamamlanan konutları da kısa süre içinde hak sahiplerine teslim etmiş olacağız” cümleleriyle ilk konutların hazır olduğunu müjdeledi.

Yerinde Dönüşümün Birinci Etabı Başlıyor

Bölgede kamulaştırılarak yıkılan alanlarda ilk yapıların yükseleceği müjdesini de aktaran Başkan Güngör; “Tekke bölgemizde sürdürdüğümüz çalışmalarda hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hem de bizlerin en önemli hassasiyeti tarihi dokunun muhafaza edilmesi oldu. Bu noktada projelendirdiğimiz her bölge birbirini destekleyici nitelikte planlandı. Kale ve Kapalı Çarşı projelerimizde olduğu gibi şehrin kadim bölgelerinin tam merkezinde olan bu mahallemizde yüksek betonarme yapılar olmayacağını tekraren ifade etmek istiyorum. Geleneksel mimariye uygun olarak planlanan bu yapıları 4 katlı olacak şekilde farklı ebatlarda inşa edeceğiz. Bu yıl başlangıcını yapacağımız yerinde dönüşümlerin, 2022 yılı sonunda bin konutluk bölümünü inşallah hayata geçirmiş olacağız. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve bakanlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Beton Yoğunluğunun Yerine Yeşil Meydan

Valilik Meydan Projesi’nde çalışma başlayan alanları da ziyaret eden Başkan Hayrettin Güngör, “Eskiden adliye binası olan binanın yıkım işlemine başladık. Kurban Bayramı’ndan

sonra da özel idare binasında çalışmalara başlayacağız. Bakanlığımız bu bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan etti. Ardından burada ortak bir proje yaptık. Yaklaşık 60 bin metrekarelik alan üzerine inşa ettiğimiz kentsel dönüşüm projemizde son aşamaya geldik. Bu proje konusunda Sayın Bakanımız da son derece hassas davranıyor. Kentsel dönüşüm projemiz sayesinde toplam yapı yoğunluğumuz 60 binden 40 bin metrekareye inecek. Bu proje ticari değil, estetik kaygılarla hazırlandı” diye konuştu.

Özel İdare İçin Tarih Kurban Bayramı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kentsel dönüşüm projelerinin devam edeceğine vurgu yaparak, “Şehrimizin önemli sorunlarından birisi olan otopark sorunu da ortadan kalkacak. Proje alanına bin 500 araçlık yeni bir otopark kazandıracağız. Kurban Bayramı’ndan sonrada özel idare binamızın yıkım işlemlerine de inşallah başlayacağız. İnşallah el birliğiyle 40 dönümlük alana sahip, valiliğimizi de alana konumlandıracağımız ve özel idare binamızın tarihi dokusuna uyumlu bir proje gerçekleştirerek evlatlarımıza, torunlarımıza güzel bir miras bırakacağız. Projelerimiz sadece bu alanla sınırlı kalmayacak, dalga etkisi yaratarak ilerleyecek. Şehrimizde kentsel dönüşüme ihtiyacı olan mahallelerimiz var. Buralarda tarihi yapıyı koruyarak peyderpey kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.