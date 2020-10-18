İki inekle başladığı işinde taleplere yetişemiyor

Eskişehir'de yaşayan Selda Karaduman, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yaparken işini bırakıp 2012'de eşi ve iki çocuğu ileyerleştiği Sivrihisar ilçesinde iki inek satın alarak başladığı süt ve süt ürünleri satışında taleplere yetişmek için büyükbaş hayvan sayısını artırdı.

33 yaşındaki Karaduman, ailesiyle tükettikleri sütün kendilerine fazla gelmesiyle satışa başladı.

Elde ettiği gelirle inek sayısını 6'ya çıkartan genç kadın, süt ürünleri de yapmaya başladı.

Sivrihisar Belediyesinin "Yerel Ürün ve Kadın Üretici Destekleme Projesi" sayesinde ilçede süt evi açan Karaduman, vatandaşların süt, yoğurt, tereyağı, kaymak, süt reçeli, yumurta gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.