İkinci El Araba Pazarında Satışlar Durgun!
Kahramanmaraş’ta Her Pazar İkinci El Araç Satmak İsteyen Veya Almak İsteyen Vatandaşların Uğrak Yeri Olan Oto Galericiler Sitesi’nde bu Pazar yoğunluk vardı ama satışlar yok denecek kadar azdı.
KAHRAMANMARAŞ 18.10.2020, 15:50
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Dünya genelinde yaşanan sıfır araç üretim sıkıntısı nedeniyle 2. el oto pazarlarına yönelen vatandaşlar, Araba Pazarı’nda da istediğini istediği fiyata bulamıyor.
Araç alım satımının yanı sıra Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri de araba pazarında vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.
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