İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ediyor
Güneşli bir pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar kışı daha rahat geçirebilmek için oto pazarına akın etti.
KAHRAMANMARAŞ 10.10.2021, 16:13 10.10.2021, 16:18
Koronavirüs salgını nedeniyle gelen kısıtlamalar ve öbür sorunlar, ikinci el araç fiyatlarında rekor artışlara neden oldu.
Araç satanlar bakanın çok ama alanın olmadığını söylese de alıcılar ise fiyatların yüksek oluşundan şikâyetçi.
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