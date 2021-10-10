İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ediyor

Güneşli bir pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar kışı daha rahat geçirebilmek için oto pazarına akın etti.

KAHRAMANMARAŞ 10.10.2021, 16:13 10.10.2021, 16:18

Koronavirüs salgını nedeniyle gelen kısıtlamalar ve öbür sorunlar, ikinci el araç fiyatlarında rekor artışlara neden oldu.

Araç satanlar bakanın çok ama alanın olmadığını söylese de alıcılar ise fiyatların yüksek oluşundan şikâyetçi.

#İkinci el araç piyasası
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