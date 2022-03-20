İkinci el araç piyasasında son durum!

Hem aracını satmak hem de araç almak isteyen Kahramanmaraşlı vatandaşların uğrak noktası olan Otomobil Pazarı’nda ticaret durma noktasına geldi.

Artan araç fiyatları vatandaşları olumsuz etkiledi, ikici el otomobil pazarlarına gelenler elleri boş döndü.

Alıcılar fiyatların yüksek olduğunu söylerken satıcılar ise fiyat alanın olmadığını söyledi.