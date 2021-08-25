İkinci el araç piyasasında son durum!
Sıfır araçlara yapılan yüzde 25 indirimin ardından oto galeri pazarında 10 gündür durgunluk yaşanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.08.2021, 12:58 25.08.2021, 13:30
Ne sıfır, ne ikinci el araçlardan satış yapamayan oto galericiler de can sıkıntısından araçlarını temizliyor.
Kahramanmaraş Oto Galericiler Sitesi’nde sessizlik hakim, vatandaşlar araçlar bakıyor ama araç almadan geri dönüyor.
Galericiler Aksu Haber’e yaptıkları açıklamalarda sıfır araçlara indirimler gelse de ikinci el araçlarda şu an için indirimin olmadığını dile getiriyor.
27°
açık
Namaz Vakti 25 Ağustos 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Fenerbahçe
|2
|6
|5. Konyaspor
|2
|6
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|4
|8. Karagümrük
|2
|4
|9. Alanyaspor
|2
|3
|10. Malatyaspor
|2
|3
|11. Hatayspor
|2
|1
|12. Gaziantep FK
|2
|1
|13. Adana Demirspor
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Kayserispor
|2
|1
|17. Rizespor
|2
|1
|18. Sivasspor
|2
|0
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Giresunspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Eyüpspor
|2
|6
|3. Bandırmaspor
|2
|6
|4. Manisa FK
|2
|6
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Samsunspor
|1
|3
|7. Menemenspor
|2
|3
|8. Balıkesirspor
|2
|3
|9. Erzurumspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
|13. Bursaspor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Kocaelispor
|2
|1
|17. Boluspor
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham
|2
|6
|2. Chelsea
|2
|6
|3. Liverpool
|2
|6
|4. Brighton
|2
|6
|5. Tottenham
|2
|6
|6. M. United
|2
|4
|7. Everton
|2
|4
|8. Brentford
|2
|4
|9. Man City
|2
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Watford
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|3
|13. Southampton
|2
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Leeds United
|2
|1
|16. Wolverhampton
|2
|0
|17. Burnley
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Arsenal
|2
|0
|20. Norwich City
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Barcelona
|2
|4
|5. Mallorca
|2
|4
|6. Valencia
|2
|4
|7. Real Sociedad
|2
|3
|8. Levante
|2
|2
|9. Cádiz
|2
|2
|10. Real Betis
|2
|2
|11. Athletic Bilbao
|2
|2
|12. Granada
|2
|2
|13. Espanyol
|2
|2
|14. Osasuna
|2
|2
|15. Villarreal
|2
|2
|16. Celta de Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Getafe
|2
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Rayo Vallecano
|2
|0
Günlük GazetelerTümü