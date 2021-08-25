İkinci el araç piyasasında son durum!

Ne sıfır, ne ikinci el araçlardan satış yapamayan oto galericiler de can sıkıntısından araçlarını temizliyor.

Kahramanmaraş Oto Galericiler Sitesi’nde sessizlik hakim, vatandaşlar araçlar bakıyor ama araç almadan geri dönüyor.

Galericiler Aksu Haber’e yaptıkları açıklamalarda sıfır araçlara indirimler gelse de ikinci el araçlarda şu an için indirimin olmadığını dile getiriyor.