İkinci el oto pazarında adeta yaprak kımıldamıyor!

Aracını satmak isteyende araç almak isteyende ikinci el otomobil pazarına akın etti.

ama ne alabilen vardı ne de satabilen…

Pandemi sürecinde artan araç fiyatları vatandaşları olumsuz etkiledi, ikici el otomobil pazarlarına gelenler elleri boş döndü.

Alıcılar fiyatların yüksek olduğunu söylerken satıcılar ise fiyat araştırması yapanın çok olduğunu fakat alanın olmadığını söyledi.