İkinci el oto pazarında hareket çok satış yok

Koronavirüs salgınının azalan etkisi ve artan seyahat isteği ile ikinci el araç piyasası da hareketlendi.



Kurban bayramına sayılı günler kala bütçesine göre araç bakmak isteyen vatandaşlar ise araba pazarına akın etti.

Alıcılar fiyatların yüksek olduğunu söylerken satıcılar bakanın çok olduğunu ama alan olmadığını söyledi.